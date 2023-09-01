Токаев: Министры и акимы будут нести персональную ответственность за результаты реформ

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился с особым напутствием к министрам и акимам в Послании народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы.

"Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах". Касым-Жомарт Токаев

Во-вторых, правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты, излишней бюрократии и согласований с Администрацией президента.

"В-третьих, Администрация президента, став "политическим штабом", сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики", – добавил президент.

Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане продолжат дебюрократизацию государственного аппарата. Коренному пересмотру подвергнут систему государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой.

Текстовую трансляцию Послания президента читайте по ссылке.