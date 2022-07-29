Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Союз с какими знаками зодиака принесет достаток, рассказали журналу passion.ru астрологи.
Овен
Амбициозным Овнам стоит связать свою жизнь с Весами или Водолеями, которые помогут обрести финансовую независимость и приумножить капитал.
Телец
Скрупулезным Тельцам финансовый успех сулит союз с Овнами, Львами, Скорпионами, Стрельцами или Водолеями.
Близнец
Гиперактивным и общительным Близнецам помогут избавиться от долгов и улучшить материальное положение Овны, Львы или Стрельцы.
Рак
Ракам, чтобы притянуть деньги в свою жизнь, стоит обратиться к Овнам, Тельцам, Львам, Весам или Стрельцам.
Лев
Разбогатеть благородным Львам помогут Близнецы, Весы или Водолеи. Партнеры помогут друг другу настроить финансовый поток и обрести достаток.
Дева
Забыть о материальных проблемах прагматичным Девам помогут Овны, Львы, Скорпионы, Козероги или Стрельцы.
Весы
Аристократичным Весам, чтобы избавиться от финансовых потерь и долгов, стоит обратиться к Стрельцам. Им удастся приумножить богатство и выйти на новый уровень.
Скорпион
Обрести успех и богатство злопамятным Скорпионам поможет союз с «земными» представителями знаков зодиака – Тельцами, Девами или Козерогами.
Стрелец
Свободолюбивым Стрельцам обрести богатство помогут отношения с Девами, Весами, Стрельцами, Козерогами или Водолеями.
Козерог
Козерогам гарантирована стабильно высокая прибыль лишь в том случае, если у них завяжутся отношения с Овнами, Львами, Девами или Стрельцами.
Водолей
Креативным представителям Водолеев, чтобы обрести финансовую независимость, стоит связать свою жизнь с Овнами, Тельцами, Львами, Весами или Стрельцами.
Рыбы
Мечтательные представители Рыб смогут получить богатство и признание в том случае, если начнут встречаться с Овнами, Тельцами, Девами или Козерогами.
Ранее астрологи рассказали, что ожидает каждого представителя зодиакального круга в последний летний месяц.