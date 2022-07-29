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Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток

брак по расчеты, астрология Фото: pixabay
Эксперты по звездам рассказали, с кем из представителей зодиакального круга нужно вступать в брак по расчету, чтобы поправить материальное положение и добиться желаемого, передает Zakon.kz.

Союз с какими знаками зодиака принесет достаток, рассказали журналу passion.ru астрологи.

Овен

Амбициозным Овнам стоит связать свою жизнь с Весами или Водолеями, которые помогут обрести финансовую независимость и приумножить капитал.

Телец

Скрупулезным Тельцам финансовый успех сулит союз с Овнами, Львами, Скорпионами, Стрельцами или Водолеями.

Близнец

Гиперактивным и общительным Близнецам помогут избавиться от долгов и улучшить материальное положение Овны, Львы или Стрельцы.

Рак

Ракам, чтобы притянуть деньги в свою жизнь, стоит обратиться к Овнам, Тельцам, Львам, Весам или Стрельцам.

Лев

Разбогатеть благородным Львам помогут Близнецы, Весы или Водолеи. Партнеры помогут друг другу настроить финансовый поток и обрести достаток.

Дева

Забыть о материальных проблемах прагматичным Девам помогут Овны, Львы, Скорпионы, Козероги или Стрельцы.

Весы

Аристократичным Весам, чтобы избавиться от финансовых потерь и долгов, стоит обратиться к Стрельцам. Им удастся приумножить богатство и выйти на новый уровень.

Скорпион

Обрести успех и богатство злопамятным Скорпионам поможет союз с «земными» представителями знаков зодиака – Тельцами, Девами или Козерогами.

Стрелец

Свободолюбивым Стрельцам обрести богатство помогут отношения с Девами, Весами, Стрельцами, Козерогами или Водолеями.

Козерог

Козерогам гарантирована стабильно высокая прибыль лишь в том случае, если у них завяжутся отношения с Овнами, Львами, Девами или Стрельцами.

Водолей

Креативным представителям Водолеев, чтобы обрести финансовую независимость, стоит связать свою жизнь с Овнами, Тельцами, Львами, Весами или Стрельцами.

Рыбы

Мечтательные представители Рыб смогут получить богатство и признание в том случае, если начнут встречаться с Овнами, Тельцами, Девами или Козерогами.

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