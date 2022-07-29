Air Astana оштрафована за задержку рейса Fly Arystan

В Казахстане за нарушение прав пассажиров к административной ответственности привлечен ряд авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время Комитетом гражданской авиации совместно с АО «Авиационная администрация Казахстана» продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров.

В ходе расследования установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы – Шымкент авиаперевозчика Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 15 часов 10 минут.

При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации», а именно услуги по проживанию в гостинице. Комитет гражданской авиации

28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 000 063 тенге).

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Ранее группа компаний Air Astana также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа разметом 1000 МРП (3 000 063 тенге) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.