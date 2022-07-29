МИОР сможет ограничивать работу иностранных онлайн-платформ и мессенджеров

Правительство Казахстана подписало постановление от 22 июля 2022 года, которым вносятся изменения в полномочия Министерства информации и общественного развития РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам МИОР РК получит новые полномочия, в том числе по блокировке мессенджеров и соцсетей.

Так, говорится, что для проверки сведений о количестве пользователей онлайн- платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями министерство может запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки.

В случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, МИОР может собственными ресурсами определять количество пользователей.

Кроме того, МИОР РК сможет:

ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Казахстана в соответствии с законами республики;

проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

разрабатывать и утверждать правила создания экспертной группы, а также рассматривать заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка;

разрабатывать и утверждать правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства РК;

поручать операторам связи, собственникам или законным представителям онлайн-платформ, а также государственной технической службе возобновлять доступ к интернет-ресурсу;

вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями;

разрабатывать и утверждать правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда пунктов.