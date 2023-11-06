Казахстанцы смогут комментировать онлайн-трансляции заседания правительства

Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Регламент правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесена поправка, что заседания являются открытыми с обеспечением онлайн-трансляции и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.

По инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания.

Также в правила добавлено, что итоги открытого заседания правительства, за исключением информации с ограниченным доступом, размещаются на интернет-ресурсе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания.



"При проведении онлайн-трансляции гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии", - говорится в дополнении к правилам.

Как поясняется, изменения вносятся в связи с законом о доступе к информации.

Постановление вводится в действие с 4 апреля 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 ноября.