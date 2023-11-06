Казахстанцы смогут комментировать онлайн-трансляции заседания правительства
В частности, внесена поправка, что заседания являются открытыми с обеспечением онлайн-трансляции и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.
По инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания.
Также в правила добавлено, что итоги открытого заседания правительства, за исключением информации с ограниченным доступом, размещаются на интернет-ресурсе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания.
"При проведении онлайн-трансляции гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии", - говорится в дополнении к правилам.
Как поясняется, изменения вносятся в связи с законом о доступе к информации.
Постановление вводится в действие с 4 апреля 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 ноября.