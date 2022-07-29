БРК заменил госпроекты на 1,3 трлн тенге частными

В феврале 2022 года в списке проектов Банка развития Казахстана на рассмотрении и проработке были проекты на 1,8 трлн тенге, но после реформирования и изменения мандата банка проекты на 1,3 трлн тенге были исключены.

Об этом в интервью изданию «Курсив» сообщил председатель правления БРК Руслан Искаков.

В феврале в списке на рассмотрении и в проработке у банка были проекты на 1,8 трлн тенге, из них заявки на 1,3 трлн были исключены в связи с изменением мандата банка. Мы их просто перестали рассматривать. В итоге в списке потенциальных проектов на 2022–2024 годы остались проекты на 500–600 млрд тенге, и был риск недостижения банком своих стратегических целей по кредитованию экономики, – сообщил Руслан Искаков.

Но после того, как «‎прошла работа по повышению транспарентности банка и пересмотру процессов рассмотрения проектов, состоялся открытый диалог с предпринимателями», ситуация стала лучше, отметил председатель правления БРК. В результате сейчас в «‎пайплайне» банка проекты на 1,8 трлн тенге.

Грубо говоря, мы смогли полностью заместить проекты ГЧП и квазигосударственных компаний частными проектами, – подчеркнул Искаков.

Под изменением мандата имеется в виду отказ от финансирования проектов компаний с государственным участием и проектов в рамках государственно-частного партнерства. Также, по словам Искакова, БРК отказался от финансирования всех видов жилищного строительства и строительства торгово-развлекательных центров.