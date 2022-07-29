Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

БРК заменил госпроекты на 1,3 трлн тенге частными

комментарий банк Фото: пресс-служба БРК
В феврале 2022 года в списке проектов Банка развития Казахстана на рассмотрении и проработке были проекты на 1,8 трлн тенге, но после реформирования и изменения мандата банка проекты на 1,3 трлн тенге были исключены.

Об этом в интервью изданию «Курсив» сообщил председатель правления БРК Руслан Искаков.

В феврале в списке на рассмотрении и в проработке у банка были проекты на 1,8 трлн тенге, из них заявки на 1,3 трлн были исключены в связи с изменением мандата банка. Мы их просто перестали рассматривать. В итоге в списке потенциальных проектов на 2022–2024 годы остались проекты на 500–600 млрд тенге, и был риск недостижения банком своих стратегических целей по кредитованию экономики, – сообщил Руслан Искаков.

Но после того, как «‎прошла работа по повышению транспарентности банка и пересмотру процессов рассмотрения проектов, состоялся открытый диалог с предпринимателями», ситуация стала лучше, отметил председатель правления БРК. В результате сейчас в «‎пайплайне» банка проекты на 1,8 трлн тенге.

Грубо говоря, мы смогли полностью заместить проекты ГЧП и квазигосударственных компаний частными проектами, – подчеркнул Искаков.

Под изменением мандата имеется в виду отказ от финансирования проектов компаний с государственным участием и проектов в рамках государственно-частного партнерства. Также, по словам Искакова, БРК отказался от финансирования всех видов жилищного строительства и строительства торгово-развлекательных центров.

Читайте также

5 советов, как не стать жертвой криптомошенников

Саудовская Аравия питает серьезный интерес к закреплению в нашем регионе – политолог

Инвестиции КСА предоставляют большие возможности для экономики Казахстана – эксперт

Анастасия Московчук
Банк Развития Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления