Фонд "Самрук-Қазына" перечислил 1,3 трлн тенге в пользу государства в 2024 году
Фото: Zakon.kz
АО "Самрук-Қазына" направило 1,3 трлн тенге в 2024 году в пользу государства, сообщает Zakon.kz.
Как сообщила 20 ноября пресс-служба компании, в 2024 году Фонд направил в пользу государства 1,3 трлн тенге, в том числе:
- 579 млрд тенге в виде дивидендов в РБ;
- 228 мдрд тенге на финансирование социальных проектов в рамках поручений правительства. Средства направлены на строительство медицинских центров, жилых домов для категории СУСН и иных социальных проектов;
- 105 млрд тенге на газификацию населенных пунктов в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;
- 272 млрд тенге на финансирование программы по строительству арендного жилья в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;
- 10 млрд тенге на благотворительность (ежегодная сумма, выделяемая на благотворительность);
- 22 млрд тенге на помощь регионам, пострадавшим от паводков;
- 50 млрд тенге будет перечислено в ОФ "Қазақстан Халқына".
"С учетом ранее принятых решений о выплате дивидендов и финансированию социальных проектов, выплата дополнительных дивидендов в рамках решения Правительства по утверждению финансовой отчетности Фонда за 2023 год не предусмотрена", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что АО "Самрук-Казына" реализует 130 инвестиционных проектов на общую сумму более 53,5 трлн тенге.
1 октября 2024 года сообщалось, что второй креативный хаб "Самрук-Қазына" создается в Западно-Казахстанской области.
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