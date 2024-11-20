Фонд "Самрук-Қазына" перечислил 1,3 трлн тенге в пользу государства в 2024 году

АО "Самрук-Қазына" направило 1,3 трлн тенге в 2024 году в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 20 ноября пресс-служба компании, в 2024 году Фонд направил в пользу государства 1,3 трлн тенге, в том числе:



579 млрд тенге в виде дивидендов в РБ;

228 мдрд тенге на финансирование социальных проектов в рамках поручений правительства. Средства направлены на строительство медицинских центров, жилых домов для категории СУСН и иных социальных проектов;

105 млрд тенге на газификацию населенных пунктов в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;

272 млрд тенге на финансирование программы по строительству арендного жилья в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;

10 млрд тенге на благотворительность (ежегодная сумма, выделяемая на благотворительность);

22 млрд тенге на помощь регионам, пострадавшим от паводков;

50 млрд тенге будет перечислено в ОФ "Қазақстан Халқына".

"С учетом ранее принятых решений о выплате дивидендов и финансированию социальных проектов, выплата дополнительных дивидендов в рамках решения Правительства по утверждению финансовой отчетности Фонда за 2023 год не предусмотрена", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что АО "Самрук-Казына" реализует 130 инвестиционных проектов на общую сумму более 53,5 трлн тенге.

1 октября 2024 года сообщалось, что второй креативный хаб "Самрук-Қазына" создается в Западно-Казахстанской области.