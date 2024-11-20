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Фонд "Самрук-Қазына" перечислил 1,3 трлн тенге в пользу государства в 2024 году

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 20:25 Фото: Zakon.kz
АО "Самрук-Қазына" направило 1,3 трлн тенге в 2024 году в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 20 ноября пресс-служба компании, в 2024 году Фонд направил в пользу государства 1,3 трлн тенге, в том числе:

  • 579 млрд тенге в виде дивидендов в РБ;
  • 228 мдрд тенге на финансирование социальных проектов в рамках поручений правительства. Средства направлены на строительство медицинских центров, жилых домов для категории СУСН и иных социальных проектов;
  • 105 млрд тенге на газификацию населенных пунктов в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;
  • 272 млрд тенге на финансирование программы по строительству арендного жилья в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению экономического роста;
  • 10 млрд тенге на благотворительность (ежегодная сумма, выделяемая на благотворительность);
  • 22 млрд тенге на помощь регионам, пострадавшим от паводков;
  • 50 млрд тенге будет перечислено в ОФ "Қазақстан Халқына".

"С учетом ранее принятых решений о выплате дивидендов и финансированию социальных проектов, выплата дополнительных дивидендов в рамках решения Правительства по утверждению финансовой отчетности Фонда за 2023 год не предусмотрена", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что АО "Самрук-Казына" реализует 130 инвестиционных проектов на общую сумму более 53,5 трлн тенге.

1 октября 2024 года сообщалось, что второй креативный хаб "Самрук-Қазына" создается в Западно-Казахстанской области. 

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