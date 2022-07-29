Наркоканал ликвидировали во время спецоперации в Нур-Султане

Департамент КНБ по городу Нур-Султан задержал жителя столицы. Он подозревается в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, из незаконного оборота изъято 1.5 кг «мефедрона», 1.4 кг «альфа-PVP» и 659 таблеток МДМА («экстази»).

Наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.

По факту проводится расследование по ч.3 ст.297 УК РК, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

КНБ продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ.