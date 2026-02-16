#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Торговал психотропами через мессенджер: в Шымкенте задержан подозреваемый

Шымкент, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:31 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Шымкенте пресечен сбыт психотропных веществ через интернет-мессенджер. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Подробности 16 февраля 2026 года раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"При проверке у него изъяты свертки с порошкообразным веществом, предназначенные для дальнейшего распространения. Во время обыска по месту его временного проживания обнаружены дополнительные партии психотропных веществ, а также предметы для их расфасовки. Общая масса изъятых веществ составила свыше 250 гр."

По данным следствия, сбыт осуществлялся через интернет-мессенджер с получением оплаты посредством электронных платежных систем.

"Подозреваемый заключен под стражу. Проводится расследование".Пресс-служба ДП Шымкента

Гражданам напоминают, что за незаконный сбыт наркотиков законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.

13 февраля 2026 года стало известно, что владеющая сетью магазинов одежды бизнесвумен получила 7 лет лишения свободы в Караганде за незаконный оборот наркотических средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске
11:53, 12 февраля 2026
ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске
В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"
18:51, 11 декабря 2025
В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"
Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Талдыкоргане
09:49, 17 июня 2023
Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Талдыкоргане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Сегодня
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Сегодня
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на Кубке мира
13:24, Сегодня
Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на Кубке мира
"Ордабасы" готовится к передаче в руки казахстанского олигарха
13:00, Сегодня
"Ордабасы" готовится к передаче в руки казахстанского олигарха
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: