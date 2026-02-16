Торговал психотропами через мессенджер: в Шымкенте задержан подозреваемый

В Шымкенте пресечен сбыт психотропных веществ через интернет-мессенджер. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Подробности 16 февраля 2026 года раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"При проверке у него изъяты свертки с порошкообразным веществом, предназначенные для дальнейшего распространения. Во время обыска по месту его временного проживания обнаружены дополнительные партии психотропных веществ, а также предметы для их расфасовки. Общая масса изъятых веществ составила свыше 250 гр."

По данным следствия, сбыт осуществлялся через интернет-мессенджер с получением оплаты посредством электронных платежных систем.

"Подозреваемый заключен под стражу. Проводится расследование". Пресс-служба ДП Шымкента

Гражданам напоминают, что за незаконный сбыт наркотиков законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.

