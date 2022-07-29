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Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За первое полугодие 2022 года Национальным банком Казахстана (НБК) и банками второго уровня выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на сумму 408 150 тенге. Это на 41% меньше, чем за первое полугодие 2021 года (340 поддельных денежных знаков), передает Zakon.kz.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 2 тыс. тенге – 97 штук, что составило 70% от общего объема. Далее идут подделки номиналом 5 тыс. тенге – 15 штук (11%), 10 тыс. тенге – 10 штук (7%), остальные 9% приходятся на другие номиналы банкнот.Начальник Управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 68 штук (51% от общего количества), далее идут Нур-Султан – 16 штук, и Восточно-Казахстанская область – 29 штук.

В Нацбанке напомнили о правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных. На банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф.

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Также на всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Также следует обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Отметим, что на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.Аскат Мукамадиев

какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Такая проверка купюр займет у вас всего несколько минут и поможет каждому определить подлинность банкнот, – резюмировал Аскат Мукамадиев.

Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные купюры от фальшивых, можно ознакомиться на сайте Нацбанка Казахстана.

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