В Нацбанке рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане
В Нацбанке отметили, что этот показатель сократился на 53,7% по сравнению с 2022 годом (391 поддельных денежных знаков на сумму 1 237 250 тенге).
Анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 5000 тенге – 68 штук (37,6% от общего количества выявленных подделок), 2000 тенге – 58 штук (32%).
Фото: Нацбанк
При этом наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы и Алматинской области – 124 штук или 68,5% от общего количества.
На долю остальных регионов пришлось 57 штук или 31,5% от общего количества выявленных подделок.
В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы.
2000 тенге
Фото: Нацбанк
Фото: Нацбанк
5000 тенге
Фото: Нацбанк
Фото: Нацбанк
Ранее в Нацбанке представили новую пятитысячную банкноту тенге и рассказали, как отличить настоящую купюру от поддельной.
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