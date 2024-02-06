В Нацбанке рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане

Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за 2023 год выявили 181 поддельный денежный знак на сумму 649 100 тенге, из них 179 банкнот и 2 монеты, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что этот показатель сократился на 53,7% по сравнению с 2022 годом (391 поддельных денежных знаков на сумму 1 237 250 тенге).

Анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 5000 тенге – 68 штук (37,6% от общего количества выявленных подделок), 2000 тенге – 58 штук (32%).

Фото: Нацбанк

При этом наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы и Алматинской области – 124 штук или 68,5% от общего количества.

На долю остальных регионов пришлось 57 штук или 31,5% от общего количества выявленных подделок.

В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы.

2000 тенге





Фото: Нацбанк





Фото: Нацбанк

5000 тенге







Фото: Нацбанк





Фото: Нацбанк

Ранее в Нацбанке представили новую пятитысячную банкноту тенге и рассказали, как отличить настоящую купюру от поддельной.