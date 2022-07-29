Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до полутора лет

В рамках работы над Социальным кодексом рассматривается предложение по продлению сроков выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Об этом на брифинге в СЦК сообщила гендиректор Государственного фонда социального страхования (ГФСС) Нурсулу Кемел, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы ГФСС, женщины, которые не работают, получают единовременное пособие в связи с рождением ребенка в размере 38 МРП – это более 110 тыс. тенге. Это единовременная выплата, она также назначается всем родителям, вне зависимости от дохода.

Ребенок родился и тут уже идет принцип – имеет родитель доход или нет. Если не имеет, то в первую очередь всем гражданам после рождения ребенка в автоматическом режиме начисляется единовременное пособие на рождение ребенка. 38 МРП на рождение первого, второго и третьего ребенка и на рождение четвертого и более ребенка – 63 МРП – это более 150 тыс. тенге. Нурсулу Кемел

При этом гендиректор госфонда прокомментировала предложение по поводу продления срока выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В настоящее время эту соцвыплату получают до исполнения ребенку одного года.

По уходу за ребенком в рамках Социального кодекса на сегодня рассматривается увеличение продолжительности выплат до 1,5 года. Вы понимаете? Наша задача заключается еще и в том, чтобы обеспечить стабильность данной системы, ее финансовую устойчивость, потому что социальные обязательства носят долгосрочный характер. Есть иждивенцы или лица с инвалидностью, которые ежемесячно получают данную выплату, поэтому с учетом сегодняшнего состояния системы обязательного соцстрахования рассматривается возможность увеличения выплат по уходу за ребенком до 1,5 года. Нурсулу Кемел

Глава ГФСС уточнила, что это предложение пока находится на стадии обсуждения, а к какому решению придут в конечном итоге, будет известно по завершении работы над Социальным кодексом.