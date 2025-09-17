Названы размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане
Из релиза за 17 сентября следует, что с начала года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 230,8 тыс. человек на сумму 41,7 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 29,2 тыс. человек на сумму 5,3 млрд тенге.
"На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей".Пресс-служба МТСЗН РК
За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,3 тыс. человек на сумму 29,1 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.
"Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
"С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%".Пресс-служба МТСЗН РК
Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:
- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;
- на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
- на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
- на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
- на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
- на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.
Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).
Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.
"Данную единовременную выплату c начала года получили 148,3 тыс. человек на общую сумму 210,6 млрд тенге, в том числе в августе выплату получили 18,6 тыс. человек на сумму 20 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 8 месяцев составил 1 500 347 тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.
Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.
"За 8 месяцев 2025 года данная выплата назначена 170,4 тыс. человек на сумму 289,3 млрд тенге, в том числе в августе выплата была назначена 19,6 тыс. человек на сумму 35,1 млрд. тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 8 месяцев составил 87 849 тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
