Названы размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, сколько человек с начала 2025 года охвачены пособиями и выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 17 сентября следует, что с начала года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 230,8 тыс. человек на сумму 41,7 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 29,2 тыс. человек на сумму 5,3 млрд тенге.

"На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей". Пресс-служба МТСЗН РК

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,3 тыс. человек на сумму 29,1 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

"Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

"С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%". Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

"Данную единовременную выплату c начала года получили 148,3 тыс. человек на общую сумму 210,6 млрд тенге, в том числе в августе выплату получили 18,6 тыс. человек на сумму 20 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 8 месяцев составил 1 500 347 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"За 8 месяцев 2025 года данная выплата назначена 170,4 тыс. человек на сумму 289,3 млрд тенге, в том числе в августе выплата была назначена 19,6 тыс. человек на сумму 35,1 млрд. тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 8 месяцев составил 87 849 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

О том, кто в Казахстане лишится соцподдержки, можете узнать здесь.