Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт

Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня составила 14,5%. Но многие казахстанцы говорят, что, по их ощущениям, она намного выше. Экономист Арман Бейсембаев рассказал Zakon.kz, каков реальный уровень инфляции в Казахстане и что такое «индивидуально ощущаемая инфляция».

Арман Бейсембаев пояснил, что есть такое понятие, как «официальная инфляция» – это среднестатистический показатель. При ее определении за основу берется стоимость продуктов питания, услуг, непродовольственных товаров, товаров длительного пользования и комуслуг.

Все берете и высчитываете среднее значение. Понятно, что она не отражает реальное положение дел. Она больше работает как индикатив, смотря на который мы понимаем, что происходит в экономике: растут цены, падают, какими темпами и так далее. Экономист Арман Бейсембаев

Между тем, по словам эксперта, есть такое понятие, как «индивидуально ощущаемая инфляция», и она определяется от уровня расходов на продукты питания от доходов конкретного человека или семьи. Так, если 30%, половину или 60% расходов человека составляют продукты питания, то личная его инфляция составляет от 60% до 100%, так как он тратит большую часть денег на продукты.

Если вы зарабатываете, условно, 100 тыс. тенге, то понятное дело, что вы только и делаете, что тратите на еду от 60-70% всех ваших денег, и ваше индивидуальное ощущение инфляции в этом случае будет в районе от 60% до 100%. Потому что ваша продуктовая корзина состоит из тех продуктов, которые сильно в цене и выросли. Тот же сахар, хлеб, который стоил 90 тенге, сейчас стоит 170, и есть вероятность, что месяц-два или три – и он будет стоить 200 тенге, а до конца года – 250 тенге. Тогда как в составе официальной инфляции доля продуктов питания, основных, жизненно важных, не такая уж большая. Поэтому она в официальную инфляцию вносит существенную, потому что цены растут очень сильно, но не драматическую лепту. Поэтому инфляция всего 14%. Арман Бейсембаев

Другие показатели, по словам экономиста, будут при более высоких доходах.

А теперь представим, что у вас зарплата под миллион. Доля продуктов питания в ваших расходах дотягивает едва до 20%. И рост цен сильно на себе ощущать вы не будете, потому что ваши расходы находятся в другой сфере. Вы покупаете себе брендовую одежду, а она сильно в цене не изменилась, рост цен на продукты питания вы тоже не особо ощущаете, потому что вы питаетесь другими продуктами. И в этом случае ваша лично ощущаемая инфляция будет в районе 15-20%. А если ваши доходы на уровне от 5 до 10 млн тенге в месяц, то эту инфляцию вы не ощущаете вообще. Для вас проблемы вообще не существуют. Арман Бейсембаев

По его расчетам, 60% населения Казахстана живет на грани бедности, и у людей зарплата на уровне, в лучшем случае, 100-150 тыс. тенге, максимум – 200 тыс. тенге.

В этом состоянии живет 60% населения. Понятно, что для подавляющего большинства населения их индивидуально ощущаемая инфляция находится в районе от 60% до 100%. Арман Бейсембаев

28 июля Арман Бейсембаев рассказал, к чему может привести в краткосрочной и долгосрочной перспективах повышение базовой ставки до 14,5%.

Новость по теме Насколько казахстанцы довольны своим финансовым положением

Ранее в Казахстане провели исследование качества жизни населения. Доля респондентов, ответивших, что полностью удовлетворены своим финансовым положением, сокращается второй год подряд. В 2022 году показатель составил 32,1% против 40,2% годом ранее.