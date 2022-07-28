Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах — эксперт

На днях Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%. Экономист Арман Бейсембаев рассказал Zakon.kz, к чему это может привести в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Повышение базовой ставки Арман Бейсембаев назвал закономерной мерой в нынешних условиях. Оно, по его словам, направлено на то, чтобы «остудить» перегретую экономику.

Достаточно серьезно растут цены на продовольствие. Нацбанк делает то, что находится в рамках его мандата – он повышает процентную ставку в условиях роста инфляции. Таким образом, повышается стоимость денег, стимулируется в людях сберегающая модель поведения, чтобы они стремились больше откладывать деньги или приобретать больше тенговые активы, чем их тратить. Экономист Арман Бейсембаев

Но, с другой стороны, по его словам, будут расти ставки по кредитам и в целом кредитование станет не выгодным. Но в перспективе такая мера, подчеркнул экономист, может позволить Нацбанку загнать инфляцию в определенный коридор, в котором он его хочет видеть.

Кредитование начинает ужиматься, люди все больше сберегают, стоимость денег в экономике растет, а количество денег в экономике тоже становится меньше. Это приводит к эффекту охлаждения экономической, деловой активности. Общий спрос в экономике, как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса также падает и есть надежда, что спрос упадет до уровня баланса с предложением, либо предложение немного подрастет, и в конечном итоге это приведет к тому, что цены перестанут расти. Таким образом, есть шанс, что Нацбанк через процентный канал будет воздействовать на инфляцию и экономику в целом за счет изменения стоимости денег. Арман Бейсембаев

Экономист также объяснил, почему даже при повышении Нацбанком ставки до 14,5%, обуздать и снизить темпы инфляции не удается и, скорее всего, не удастся в краткосрочной перспективе.

Базовая ставка Нацбанка сейчас 14,5%, и нонсенс, когда в экономике у нас есть ипотека под 7%. Хотя в рыночной экономике при базовой ставке 14,5% ипотека не может стоить дешевле этого значения. Она должна быть на уровне 16, 17 или 18% годовых. И так и будет: коммерческая ипотека будет расти в цене. Но феномен заключается в том, что меры по доступности жилья делают это жилье недоступным. Ровно то же самое происходит со всем остальным… Правительство закидывает людей деньгами в большом количестве. Понятно, что на индивидуальном уровне оно не ощущается. Я понимаю, что люди жалуются, что доходы низкие, что не хватает их, что больше 50% доходов уходят только на продукты, но в масштабе всей экономики – это оказывает повышательное давление на инфляцию, то о чем и говорит Нацбанк. Арман Бейсембаев

Говоря об этом, он попросил представить весы, где на одной чаше будут краткосрочные выгоды, а на другой – долгосрочная стабильность и предсказуемая политика.