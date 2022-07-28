Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах — эксперт

базовая ставка тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На днях Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%. Экономист Арман Бейсембаев рассказал Zakon.kz, к чему это может привести в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Повышение базовой ставки Арман Бейсембаев назвал закономерной мерой в нынешних условиях. Оно, по его словам, направлено на то, чтобы «остудить» перегретую экономику.

Достаточно серьезно растут цены на продовольствие. Нацбанк делает то, что находится в рамках его мандата – он повышает процентную ставку в условиях роста инфляции. Таким образом, повышается стоимость денег, стимулируется в людях сберегающая модель поведения, чтобы они стремились больше откладывать деньги или приобретать больше тенговые активы, чем их тратить. Экономист Арман Бейсембаев

Но, с другой стороны, по его словам, будут расти ставки по кредитам и в целом кредитование станет не выгодным. Но в перспективе такая мера, подчеркнул экономист, может позволить Нацбанку загнать инфляцию в определенный коридор, в котором он его хочет видеть.

Кредитование начинает ужиматься, люди все больше сберегают, стоимость денег в экономике растет, а количество денег в экономике тоже становится меньше. Это приводит к эффекту охлаждения экономической, деловой активности. Общий спрос в экономике, как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса также падает и есть надежда, что спрос упадет до уровня баланса с предложением, либо предложение немного подрастет, и в конечном итоге это приведет к тому, что цены перестанут расти. Таким образом, есть шанс, что Нацбанк через процентный канал будет воздействовать на инфляцию и экономику в целом за счет изменения стоимости денег. Арман Бейсембаев

Экономист также объяснил, почему даже при повышении Нацбанком ставки до 14,5%, обуздать и снизить темпы инфляции не удается и, скорее всего, не удастся в краткосрочной перспективе.

Базовая ставка Нацбанка сейчас 14,5%, и нонсенс, когда в экономике у нас есть ипотека под 7%. Хотя в рыночной экономике при базовой ставке 14,5% ипотека не может стоить дешевле этого значения. Она должна быть на уровне 16, 17 или 18% годовых. И так и будет: коммерческая ипотека будет расти в цене. Но феномен заключается в том, что меры по доступности жилья делают это жилье недоступным. Ровно то же самое происходит со всем остальным… Правительство закидывает людей деньгами в большом количестве. Понятно, что на индивидуальном уровне оно не ощущается. Я понимаю, что люди жалуются, что доходы низкие, что не хватает их, что больше 50% доходов уходят только на продукты, но в масштабе всей экономики – это оказывает повышательное давление на инфляцию, то о чем и говорит Нацбанк. Арман Бейсембаев

Говоря об этом, он попросил представить весы, где на одной чаше будут краткосрочные выгоды, а на другой – долгосрочная стабильность и предсказуемая политика.

Нацбанк в рамках монетарных норм все делает правильно, но звучит оно людоедски. Но либо мы с вами будем заниматься популизмом и падать в обморок от роста ставок, кредитования и заявлять, что у нас население начнет умирать с голода, либо мы начнем что-то делать. Да, повышение процентной ставки приведет в конечном итоге к рецессии, как минимум внутреннему кризису, связанному с тем, что будут падать спрос, будут подать доходы, и это вызовет определенную социальную напряженность. Но мы в ситуации, когда мы либо будем продолжать закрывать глаза на постоянный рост цен, и тогда инфляция будет у нас далеко не 14%, а цены на продукты будут расти далеко не на 50-60%, а намного больше: эти темпы могут вырасти в два – три раза. Арман Бейсембаев

Читайте также

Минсельхоз разбирается с ростом цен на лук в Казахстане

Сколько благоустроенных туалетов появится на дорогах Казахстана до 2025 года

Нефть подорожала во время утренних торгов

Мадина Мамырханова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления