Назначены начальники ДЧС Абайской и Улытауской областей

В Департаментах по чрезвычайным ситуациям Абайской и Улытауской областей назначили начальников, передает Zakon.kz.

Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Шапагатов Манарбек родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года, начинал служебную деятельность инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау назначен полковник Байыров Есен Альмуханбетович. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Байыров Есен родился 22 апреля 1974 года в Агадырском районе Жезказганской области. В 2005 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2011 году - Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с августа 1998 года, начинал служебную деятельность младшим инспектором пожарной части № 19 Государственной противопожарной службы города Астана. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2020 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.