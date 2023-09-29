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Назначен новый начальник ДЧС Восточно-Казахстанской области

Назначен новый начальник ДЧС Восточно-Казахстанской области Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен Ергали Бахаев, который ранее занимал должность начальника штаба-департамента МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор ​Ерлан Нурпеисов. Он охарактеризовал Ергали Бахаева как опытного и грамотного специалиста, знающего специфику системы чрезвычайных ситуаций.

Ергали Бахаев родился в 1973 году в городе Арыс Туркестанской области. Окончил Казахскую главную архитектурно-строительную академию по специальности "Технико-правовая экспертиза" и Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстана-Елбасы по специальности "Менеджмент в Национальной гвардии". Магистр национальной безопасности и военного дела.

В органах гражданской защиты с 1998 года, начинал службу с командира спасательного взвода воинской части МЧС РК. Далее продолжил службу в Департаменте по ЧС Южно-Казахстанской области. С 2018 по 2020 год – заместитель начальника Департамента по ЧС города Шымкент.

Ранее был назначен новый глава ДЧС Шымкента. Им стал Куанар Базарбаев. 

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