Назначен новый начальник ДЧС Восточно-Казахстанской области
Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Ерлан Нурпеисов. Он охарактеризовал Ергали Бахаева как опытного и грамотного специалиста, знающего специфику системы чрезвычайных ситуаций.
Ергали Бахаев родился в 1973 году в городе Арыс Туркестанской области. Окончил Казахскую главную архитектурно-строительную академию по специальности "Технико-правовая экспертиза" и Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстана-Елбасы по специальности "Менеджмент в Национальной гвардии". Магистр национальной безопасности и военного дела.
В органах гражданской защиты с 1998 года, начинал службу с командира спасательного взвода воинской части МЧС РК. Далее продолжил службу в Департаменте по ЧС Южно-Казахстанской области. С 2018 по 2020 год – заместитель начальника Департамента по ЧС города Шымкент.
Ранее был назначен новый глава ДЧС Шымкента. Им стал Куанар Базарбаев.