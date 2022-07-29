Полосатые хищники Алматинского зоопарка отмечают свой день

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. В связи с этим праздником в telegram-канале зоопарка Алматы опубликовано красочное видео с хищниками, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что в Алматинском зоопарке обитают пять огромных полосатых кошечек.

Это мальчики Урман, Лад, Бэнтли, Шерхан и девочка Айя. Урман – самый старший из них, ему уже 12 лет. А вот Шерхан и Айя появились на свет только в 2021 году.

Чаще всего, как отмечено в сообщении, животные играют, купаются в бассейне, лакомятся вкусняшками и сладко спят не только ночью, но и после обеда.

И в этом случае им нет никакого дела до гостей зоопарка, у них свой режим.

Кроме того, и на странице зоопарка Караганды в Instagram отметили, что тигр находится под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу Казахстана и другие охранные документы различных стран.

Полный запрет охоты на тигров действует с 1947 года. К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тыс. особей, и это число продолжает сокращаться. Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, в большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. Главная цель проведения Международного дня тигра – информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.