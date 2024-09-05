Алматинский зоопарк опубликовал тренировки игривых хищников
Фото: pixabay
Речные выдры – забавные и милые животные, но при этом они ловкие хищники. С таким заявлением выступили в пресс-службе зоопарка Алматы, опубликовав видео с их тренировками, сообщает Zakon.kz.
Также специалисты уточнили, что в городском зоопарке живут два самца – Тимон и Пумба.
Примечательно, но каждый день с выдрами проводятся тренировки.
"Тренировки являются важной частью работы в зоопарке, так как это обеспечивает умственную и физическую активность наших животных. Тренировки также помогают проводить ветеринарные и зоологические процедуры без стресса для животных".Администрация зоопарка Алматы
В публикации сказано, что самцу необходимо коснуться носом мишени, за что он получает вкусное угощение.
Таким образом, животное можно переводить из вольера в вольер и даже в транспортировочные клетки. Приучая их к прикосновениям и уколам, мы без проблем проводим плановую вакцинацию.
Выдры воспринимают это как игру и с радостью встречают киперов.
3 сентября администрация зоопарка Алматы опубликовала новое видео со своим роскошным местным жителем – сервалом. Тогда грациозная дикая кошка, обитающая в Африке, пришлась по душе общественности.
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