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Алматинский зоопарк опубликовал тренировки игривых хищников

Алматинский зоопарк опубликовал тренировки игривых хищников, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:36 Фото: pixabay
Речные выдры – забавные и милые животные, но при этом они ловкие хищники. С таким заявлением выступили в пресс-службе зоопарка Алматы, опубликовав видео с их тренировками, сообщает Zakon.kz.

Также специалисты уточнили, что в городском зоопарке живут два самца – Тимон и Пумба.

Примечательно, но каждый день с выдрами проводятся тренировки.

"Тренировки являются важной частью работы в зоопарке, так как это обеспечивает умственную и физическую активность наших животных. Тренировки также помогают проводить ветеринарные и зоологические процедуры без стресса для животных".Администрация зоопарка Алматы

В публикации сказано, что самцу необходимо коснуться носом мишени, за что он получает вкусное угощение.

Таким образом, животное можно переводить из вольера в вольер и даже в транспортировочные клетки. Приучая их к прикосновениям и уколам, мы без проблем проводим плановую вакцинацию.

Выдры воспринимают это как игру и с радостью встречают киперов.

3 сентября администрация зоопарка Алматы опубликовала новое видео со своим роскошным местным жителем – сервалом. Тогда грациозная дикая кошка, обитающая в Африке, пришлась по душе общественности.

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