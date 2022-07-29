Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно о вопиющих фактах жестокого обращения с детьми в детсадах Нур-Султана

Жестокое обращение с детьми: 17 фактов зарегистрировано в частных детсадах Нур-Султана Фото: pixabay
17 фактов жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности зафиксировано в частных детских садах Нур-Султана с начала 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Zakon.kz.
Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду «Сати».

В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада «Сати» ставят детей в угол и применяют к ним физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также без уведомления работал детский сад Majorik в Нур-Султане.

В отношении руководства возбуждено административное дело.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.

В детском саду «Еркетай» воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре Lily ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду «Алан» воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО «BOTAQAN-2020» были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом «аутизм», в детском саду Baby Boom NurSultan дети получили ожог руки. Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Как отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Майра Мелдебекова, «сейчас для того, чтобы детский сад начал работать и принимать детей, предпринимателям достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган».

Дальнейшая их деятельность государственным органом не регулируется, в результате чего в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях. В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего.Майра Мелдебекова

Поэтому, как отметила замглавы комитета, «Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов».

Причем не только частных, но и государственных. Вне зависимости от формы собственности садики в зоне особого риска. Дети нуждаются в особой защите, они в силу возраста не могут пожаловаться и рассказать о нарушениях.Майра Мелдебекова

По ее словам, «лицензирование позволит установить минимальные требования по обеспечению безопасности детей в дошкольных организациях, по созданию комфортных условий для полноценного роста и развития детей».

Многие добросовестные предприниматели и сами ассоциации частных садов поддерживают эту инициативу и понимают, что лицензирование является одним из инструментов по улучшению качества работы дошкольных организаций, – резюмировала Майра Мелдебекова.

Новость по теме

Не обратил внимания: водитель частного садика насмерть задавил ребенка

Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали о поступающих жалобах на работу частных детских садов. По итогам проверок было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей.

Читайте также

МИОР: Новые полномочия по блокировке соцсетей правительством не предусмотрены

Почему в Казахстане подорожал лук – ответ Минторговли

Испытательный срок госслужащие будут проходить по новым правилам

Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления