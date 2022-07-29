Стало известно о вопиющих фактах жестокого обращения с детьми в детсадах Нур-Султана

17 фактов жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности зафиксировано в частных детских садах Нур-Султана с начала 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Zakon.kz.

Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду «Сати».

В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада «Сати» ставят детей в угол и применяют к ним физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также без уведомления работал детский сад Majorik в Нур-Султане.

В отношении руководства возбуждено административное дело. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.

В детском саду «Еркетай» воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре Lily ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду «Алан» воспитатель избила ребенка, после чего была уволена. В ТОО «BOTAQAN-2020» были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом «аутизм», в детском саду Baby Boom NurSultan дети получили ожог руки. Схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Как отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Майра Мелдебекова, «сейчас для того, чтобы детский сад начал работать и принимать детей, предпринимателям достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган».

Дальнейшая их деятельность государственным органом не регулируется, в результате чего в последние годы увеличилось количество нарушений прав детей в дошкольных организациях. В некоторых из них воспитатели ненадлежащим образом смотрят за детьми, не соблюдаются санитарные и противопожарные требования, квалификация сотрудников также оставляет желать лучшего. Майра Мелдебекова

Поэтому, как отметила замглавы комитета, «Министерством просвещения инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов».

Причем не только частных, но и государственных. Вне зависимости от формы собственности садики в зоне особого риска. Дети нуждаются в особой защите, они в силу возраста не могут пожаловаться и рассказать о нарушениях. Майра Мелдебекова

По ее словам, «лицензирование позволит установить минимальные требования по обеспечению безопасности детей в дошкольных организациях, по созданию комфортных условий для полноценного роста и развития детей».

Многие добросовестные предприниматели и сами ассоциации частных садов поддерживают эту инициативу и понимают, что лицензирование является одним из инструментов по улучшению качества работы дошкольных организаций, – резюмировала Майра Мелдебекова.

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Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали о поступающих жалобах на работу частных детских садов. По итогам проверок было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей.