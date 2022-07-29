Коммунальщикам угрожали расправой за «распыление коронавируса» в Атырау

В социальных сетях распространили видео, на котором двух мужчин, разъезжавших по Атырау на спецтранспорте, остановили и начали допрашивать, какую химию они распыляют, передает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из атырауских Instagram-пабликов.

Распыляют химию! Люди интересуются, это нормально? – говорится под публикацией.

Пользователи Сети уверены в том, что таким образом распыляют коронавирус.

«Опять травят... То-то я думаю болеть стали люди».

«Частное авто, им заплатили, вот и отрабатывают!»

«Идите напрямую к их начальству. Зачем спрашивать с работников?»

«Да вовсю уже готовятся к сентябрю, а никто не болеет, вот нас и заражают!»

«Откуда рост. Травят людей химикатом потом у людей раздражение идет насморк, кашель, удушение. Поражается буквально все. Бессовестные!»

«Вы поймите, в открытую никто вас травить не будет. Запугали народ короной, уже в каждом опрыскивателе видят отраву... До коллективной паранойи дошло!»

Как пишет портал «Мой город», спецтранспорт, который остановили на видео, принадлежит ТОО «Каспийдормостострой», которое занимается посадкой деревьев и уходом за ними.

Благодаря фитосанитарной обработке от вредителей минувшей весной город избежал сильного распространения ильмового листоеда, от которого очень сильно пострадали районы области. Но очаги вредителей остаются во дворах, где КСК такую работу не ведут. По заданию городского отдела ЖКХ мы ведем дополнительную обработку уже на придомовых участках сертифицированными препаратами, не представляющими никакого вреда здоровью человека. ТОО «Каспийдормостострой»

Как заявили в компании, мужчина на видео не только препятствовал работе, но и угрожал работникам.

Компания обратилась к администрации города с требованием принять к мужчине «меры за дискредитацию работы компании».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Атырау.

ГУ «Дезинфекция» для предупреждения распространения листоеда на деревьях карагач на всех улицах Атырау проведена фитосанитарная обработка препаратами, разрешенными к использованию на территории РК. При этом все работы проводились в ночное время в целях недопущения заторов, а также обеспечения безопасности горожан и в первую очередь –детей. Пресс-служба акимата Атырау

В ведомстве подчеркнули, что «пользователь социальной сети, не выяснив подробностей о проводимых работах, препятствовал работе специалистов».

Кроме того, обращаем ваше внимание, что он распространил в социальных сетях ложную информацию, якобы эти препараты распылены специально в целях ухудшения эпидемии коронавируса, – добавили в пресс-службе акимата Атырау.

Похожая ситуация произошла недавно в Алматы. На прошлой неделе в соцсетях распространили видео, снятое на мосту на Райымбека – Сейфуллина. Как утверждал автор ролика, спецмашина «распыляет коронавирус» по южной столице.

Тогда в Управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что на территории восьми районов города «ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей».