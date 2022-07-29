Арестованы хулиганы, устроившие драку с полицейскими в алматинском аэропорту

Хулиганы, устроившие драку на территории Международного аэропорта Алматы, арестованы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 26 июля текущего года на автомобильной парковке аэропорта.

Трое пьяных мужчин что-то не поделили и началась драка. Прохожие рассказали об этом полицейским.

На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. Один из них – гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

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Арестованные – жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293 ч. 2 УК РК «Хулиганство». По данному факту проводится досудебное расследование.

Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых «содержание по стражей». Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.