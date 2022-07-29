Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Арестованы хулиганы, устроившие драку с полицейскими в алматинском аэропорту

Арестованы устроившие драку в аэропорту Фото: Zakon.kz
Хулиганы, устроившие драку на территории Международного аэропорта Алматы, арестованы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 26 июля текущего года на автомобильной парковке аэропорта.

Трое пьяных мужчин что-то не поделили и началась драка. Прохожие рассказали об этом полицейским.

На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. Один из них – гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Новость по теме

Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы

Арестованные – жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293 ч. 2 УК РК «Хулиганство». По данному факту проводится досудебное расследование.

Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых «содержание по стражей». Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.

Читайте также

Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

В Грузии упал вертолет пограничной полиции, спасавший парапланеристов

Ядовитый паук укусил мальчика в Уральске – ребенок в реанимации

Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
комментарий, хейтеры
Дочь Бахытбека Есентаева жестко ответила подписчице в Instagram
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления