Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла в Панфиловском районе области. В полицию обратились родители девушки, рассказав, что вечером она ушла к подруге и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

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