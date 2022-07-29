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Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

Несовершеннолетнюю изнасиловали и убили Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в Панфиловском районе области. В полицию обратились родители девушки, рассказав, что вечером она ушла к подруге и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

В полиции провели всестороннюю работу по розыску пропавшей.

Оперативники установили подозреваемого.

Был установлен местный житель, который признался в совершении полового акта с ней и последующем убийстве из-за страха содеянного. Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области

Труп девушки он закопал на окраине поселка. Тело извлекли из земли и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Зарегистрировано уголовное дело по статье 99 ч. 2 п. 3 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), п. 10 (с целью сокрытия другого преступления) и п. 14 УК РК (убийство заведомо несовершеннолетнего лица), санкция которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы, по статье 120 ч. 3-1 п. 1 УК РК (изнасилование несовершеннолетней), санкция которой предусматривает наказание до 17 лет лишения свободы. Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области

Подозреваемый водворен в ИВС, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.

Расследование проводят следователи Департамента полиции области.

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Константин Вноровский
Алматинская область
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