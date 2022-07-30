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Жители Усть-Каменогорска ощутили землетрясение силой в два балла

Жители Усть-Каменогорска почувствовали землетрясение Фото: Institute of Seismology University of Helsinki
Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 июля 2022 года в 19:01 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 1376 км на северо-восток от города Алматы на границе Монголии и России.

Энергетический класс землетрясения 13.9.

Магнитуда MPV 5.9.

Координаты эпицентра 50.50° с.ш. 91.42° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск около 2 баллов

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Константин Вноровский
Алматы Усть-Каменогорск
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