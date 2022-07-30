Жители Усть-Каменогорска ощутили землетрясение силой в два балла

Фото: Institute of Seismology University of Helsinki

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 июля 2022 года в 19:01 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

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