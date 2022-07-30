Жители Усть-Каменогорска ощутили землетрясение силой в два балла
Фото: Institute of Seismology University of Helsinki
Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 июля 2022 года в 19:01 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 1376 км на северо-восток от города Алматы на границе Монголии и России.
Энергетический класс землетрясения 13.9.
Магнитуда MPV 5.9.
Координаты эпицентра 50.50° с.ш. 91.42° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск около 2 баллов
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