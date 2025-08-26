Жители Мангистауской области ощутили землетрясение
Фото: pixabay
27 августа около 01:33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен в 2321 км на юго-запад от Алматы на территории России.
"Координаты эпицентра 42.925º с.ш. 48.765º в.д. Глубина 15 км. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Мангистауская область в 209 км от г. Актау 2 балла".Пресс-служба МЧС РК
В министерстве напомнили, что необходимо заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение сотрясло часть земного шара.
