Жители Мангистауской области ощутили землетрясение

27 августа около 01:33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 2321 км на юго-запад от Алматы на территории России.

"Координаты эпицентра 42.925º с.ш. 48.765º в.д. Глубина 15 км. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Мангистауская область в 209 км от г. Актау 2 балла". Пресс-служба МЧС РК

В министерстве напомнили, что необходимо заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

Отойдите от мебели, окна, люстры;

Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);

Отключите воду, газ электричество;

Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

Будьте готовы к повторным толчкам;

Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

