Происшествия

Жители Мангистауской области ощутили землетрясение

землетрясение в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 02:08 Фото: pixabay
27 августа около 01:33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 2321 км на юго-запад от Алматы на территории России.

"Координаты эпицентра 42.925º с.ш. 48.765º в.д. Глубина 15 км. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Мангистауская область в 209 км от г. Актау 2 балла".Пресс-служба МЧС РК

В министерстве напомнили, что необходимо заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение сотрясло часть земного шара.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
