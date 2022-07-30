В Уругвае зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила, что первый завезенный случай данного заболевания был выявлен в столице страны, в Монтевидео, передает Zakon.kz.
Это единственный случай в стране, – сказано в сообщении.
Говорится, что пациент изолирован и находится в стабильном состоянии. В последние дни заболевший путешествовал.
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