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В Уругвае зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

медисследование Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила, что первый завезенный случай данного заболевания был выявлен в столице страны, в Монтевидео, передает Zakon.kz.
Это единственный случай в стране, – сказано в сообщении.

Говорится, что пациент изолирован и находится в стабильном состоянии. В последние дни заболевший путешествовал.

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Минздрав Уругвая наблюдает за всеми людьми, с которыми у него были контакты.

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