В Уругвае зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Фото: pixabay

Пресс-служба Министерства здравоохранения страны сообщила, что первый завезенный случай данного заболевания был выявлен в столице страны, в Монтевидео, передает Zakon.kz.

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