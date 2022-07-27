В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян – ВОЗ
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.
К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах. Более 70% случаев зарегистрировано в Европе, 25% – в Американском регионе. Также зарегистрировано пять смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
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При этом ВОЗ по-прежнему считает, что массовую вакцинацию от вируса оспы обезьян проводить нет необходимости. Прививки рекомендованы только тем, кто стал контактным, включая медработников и сотрудников лабораторий, а также лицам, кто имеет несколько половых партнеров.
Ранее организация признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
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Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.