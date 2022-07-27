В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян – ВОЗ

В мире выявлено более 18 тысяч случаев заболевания оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах. Более 70% случаев зарегистрировано в Европе, 25% – в Американском регионе. Также зарегистрировано пять смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Новость по теме Что предпримут в Казахстане, если выявят oспу обезьян

При этом ВОЗ по-прежнему считает, что массовую вакцинацию от вируса оспы обезьян проводить нет необходимости. Прививки рекомендованы только тем, кто стал контактным, включая медработников и сотрудников лабораторий, а также лицам, кто имеет несколько половых партнеров.

Ранее организация признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Новость по теме Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.