Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян

Фото: pixabay

Об этом сообщил губернатор штата Кэти Хокул. По ее словам, в США каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк, передает Zakon.kz.

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