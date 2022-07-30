Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян

США Фото: pixabay
Об этом сообщил губернатор штата Кэти Хокул. По ее словам, в США каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк, передает Zakon.kz.
После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке, – цитирует RT губернатора.

Она отметила, что создана специальная команда, которая работает круглосуточно.

Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки, – подчеркнула Хокул.

Читайте также

Столица все еще находится в «желтой» зоне по COVID-19

Более 3 тыс. казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

В Уругвае зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Елена Беляева
Оспа обезьян США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Фируза дебютировала в ММА
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
Отец убил сына
Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления