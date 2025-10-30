#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.07
615.2
6.58
Мир

В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения

Город, небоскребы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 03:59 Фото: pixabay
После приостановки работы федерального правительства в Соединенных Штатах губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, это было сделано для того, чтобы экстренно обеспечить финансирование программы продовольственных талонов для нуждающихся.

"Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали", – заявила чиновница, выступая перед журналистами.

Губернатор также сообщила о выделении дополнительного финансирования в размере 65 млн долларов на оказание экстренной продовольственной помощи. Согласно информации, размещенной на официальном сайте губернатора, это позволит обеспечить 40 млн порций питания.

Из-за продолжающегося шатдауна в США, с 1 ноября американцы могут столкнуться с прекращением выдачи продовольственных талонов. В целом, программой продовольственной помощи пользуются около 42 млн человек – примерно каждый восьмой житель страны. В штате Нью-Йорк получателями талонов являются более трех миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что федеральная резервная система США второй раз за шесть недель снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., установив ее в диапазоне 3,75-4%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Улицы Нью-Йорка затопило после дождя
22:50, 29 сентября 2023
Улицы Нью-Йорка затопило после дождя
Бывшего губернатора штата Нью-Йорк обвинили в сексуальных домогательствах
09:23, 27 ноября 2023
Бывшего губернатора штата Нью-Йорк обвинили в сексуальных домогательствах
Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке
11:48, 09 марта 2025
Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: