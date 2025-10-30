В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения

После приостановки работы федерального правительства в Соединенных Штатах губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, это было сделано для того, чтобы экстренно обеспечить финансирование программы продовольственных талонов для нуждающихся.

"Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали", – заявила чиновница, выступая перед журналистами.

Губернатор также сообщила о выделении дополнительного финансирования в размере 65 млн долларов на оказание экстренной продовольственной помощи. Согласно информации, размещенной на официальном сайте губернатора, это позволит обеспечить 40 млн порций питания.

Из-за продолжающегося шатдауна в США, с 1 ноября американцы могут столкнуться с прекращением выдачи продовольственных талонов. В целом, программой продовольственной помощи пользуются около 42 млн человек – примерно каждый восьмой житель страны. В штате Нью-Йорк получателями талонов являются более трех миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что федеральная резервная система США второй раз за шесть недель снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., установив ее в диапазоне 3,75-4%.