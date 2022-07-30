Казахстанец поборется за «золото» ЧМ по вольной борьбе в Италии

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Дарын Аскербек сойдется в схватке за золотую медаль с Джаксеном Патриком Форрестом из США, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира U17 по вольной борьбе проходит в Риме (Италия), передает оlympic.kz.

«Золото» будет разыгрываться в категории до 55 кг.

В полуфинале Аскербек одолел представителя Германии Янниса Ребхольца. На пути к финалу казахстанец схватился с Хусанбоем Усмоновым (Узбекистан) и Ареном Серобяном (Армения).

Другой представитель казахстанской сборной – Рамиль Расим выступит в схватке за третье место в весе до 48 кг. Его соперником стал Кумар Лалит из Индии.

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