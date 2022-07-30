Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец поборется за «золото» ЧМ по вольной борьбе в Италии

Дарын Аскербек поборется за золотую медаль Фото: United World Wrestling
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Дарын Аскербек сойдется в схватке за золотую медаль с Джаксеном Патриком Форрестом из США, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира U17 по вольной борьбе проходит в Риме (Италия), передает оlympic.kz.

«Золото» будет разыгрываться в категории до 55 кг.

В полуфинале Аскербек одолел представителя Германии Янниса Ребхольца. На пути к финалу казахстанец схватился с Хусанбоем Усмоновым (Узбекистан) и Ареном Серобяном (Армения).

Другой представитель казахстанской сборной – Рамиль Расим выступит в схватке за третье место в весе до 48 кг. Его соперником стал Кумар Лалит из Индии.

Новость по теме

Казахстанская спортсменка завоевала «бронзу» на ЧМ по борьбе в Италии

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

Еще одно «серебро» завоевал казахстанец на Чемпионате мира по таеквондо в Болгарии

Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу

Казахстанская спортсменка завоевала «бронзу» на ЧМ по борьбе в Италии

Константин Вноровский
Италия Рим
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
Фируза дебютировала в ММА
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
межнациональные браки в РК
Каждый шестой казахстанец вступает в межнациональный брак
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления