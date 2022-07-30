Марат Султангазиев встретился с руководителями инвесткомпаний

Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел отдельные встречи с руководителями инвесткомпаний: ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», ТОО «Aluminium of Kazakhstan» и ТОО «Tree Energy», сообщает Zakon.kz.

ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» представила презентацию проекта «Завод по производству приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов». На сегодняшний день это один из крупных инвестиционных проектов в Республике Казахстан, специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания (макаронных изделий) и реализации их на территории страны и в государствах Евразийского региона. Общий объем реализованных инвестиций на первое полугодие 2022 года составляет более 35 млрд тенге. Производственная мощность – более 85 тыс. тонн готовой продукции в год (более 1 млрд штук в год). Рабочими местами обеспечено около 900 человек, 90% которых – местное население.

На данный момент наша проблема заключается в вопросе по возврату НДС с экспорта продукции предприятия. Нас просят больше работать не на экспорт, а на внутренний рынок. Но у нас более 50% продукции идет на экспорт, и это направление у нас уже поставлено. Кроме этого, мы хотели бы открыть третью линию – мукомольный цех. Хотелось бы работать в прежнем русле. Директор ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» Бернард Вавржин

ТОО «Aluminium of Kazakhstan» с торговой маркой Hoffmann – лидирующие предприятие полного цикла по производству алюминиевых профилей широкого назначения. Компания зарегистрирована в Илийском районе, основана в 2013 году с целью развития и поддержки местных производителей. На строительство и развитие было инвестировано около 4 трлн тенге личного капитала учредителей. С момента основания компании произведено порядка 30 тыс. тонн продукции, увеличено количество рабочих мест – до 700, поступления в бюджет составляют 2 млрд в год. Продукция компании применяется при строительстве социально значимых и имиджевых объектов страны, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья.

Генеральный директор ТОО «Aluminium of Kazakhstan» Жумабек Нурсултан, презентуя проект «Производство и экструзия алюминиевых профилей», вынес на обсуждение вопрос по акту налоговой проверки касательно доначисления по КПН и НДС.

ТОО «Tree Energy» успешно реализует производство и поставку ветрогенераторов, микрогидроэлектростанций и солнечных электростанций не только на территории Казахстана, но и за рубежом. Tree energy – это лучшие разработки солнечных, ветровых, гидроэлектростанций на территории РК, работающих на основе возобновляемой энергии. Имеются производственно-экспериментальные площади, оборудованный станочный парк и команда квалифицированных специалистов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Сегодня мы представляем проект по внедрению и эксплуатации системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а именно уникально новое решение – автономные камеры. Они не зависят от внешних источников питания. Электроэнергия, снабжающая камеры видеонаблюдения, вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии. Также этим камерам не нужен интернет. Помимо этого, катарцы строят зеленые автономные школы, с ними мы сотрудничаем по части обеспечения возобновляемой энергией. Но мы уговорили их построить две такие школы в Алматинской области, а для этого нужна земля. Есть наработки также с такими странами, как Болгария и Турция, поэтому хотели бы обсудить вопросы по привлечению их инвестиций в наш регион. Генеральный директор ТОО «Tree Energy» Жамбулат Музбаев

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поддержал работу на прежнем уровне компании ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», поручив департаменту госдоходов решить проблему по НДС. Вопрос ТОО «Aluminium of Kazakhstan», по словам главы региона, не входит в компетенцию акимата, но он поручил рассмотреть его, так как компания является крупным налогоплательщиком. К тому же, аким пообещал сотрудничество, если компания решит расширяться и для этого предоставит перспективный бизнес-план.

Ваши проекты интересны, – обращаясь к гендиректору ТОО «Tree Energy», сказал Марат Елеусизович, – и по предупреждению аварийных ситуаций на дорогах, и по строительству школ, так как проблемы ДТП и трехсменных школ в регионе находятся на одном из первых мест. Если названные вами инвесторы приедут, то мы готовы с ними встретиться и обсудить совместное сотрудничество. В целом, все озвученные сегодня вопросы должны быть рассмотрены в течение двух недель и предоставлены пути их решения.