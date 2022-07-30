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Американец выиграл в лотерею 1,28 млрд долларов

Американгец выиграл 1,28 млрд долларов Фото: pxhere
Житель американского штата Иллинойс выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,28 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает New York Post, счастливчик был объявлен утром 30 июля.

Его имя сохраняется в тайне в соответствии с американским законодательством: участники розыгрыша, получившие более 250 тыс. долларов, имеют право сохранять имена и адреса в тайне.

Победитель может получать свой выигрыш частями на протяжении 29 лет, либо забрать единоразово 747,2 млн долларов, правда, после уплаты всех положенных налогов, эта сумма превратится в 457,5 млн долларов.

Сумма разыгранного джекпота стала второй по величине за всю 20-летнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда выигравший билет принес его обладателю из Южной Каролины более 1,5 млрд долларов.

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