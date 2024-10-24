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Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге

Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:34 Фото: freepik
Житель американского штата Иллинойс не может поверить в свою удачу. Он сорвал джекпот, выиграв в лотерее 9,2 млн долларов (почти 4,5 млрд тенге). По его словам, это произошло благодаря сломанному торговому автомату, сообщает Zakon.kz.

Сам победитель изначально собирался взять билет на другую игру, но автомат завис. Расстроившись он все-таки забрал билет, который выдал автомат.

Уже на следующее утро счастливчик все-таки решил просканировать билет. К удивлению мужчины, он оказался выигрышным.

В США мужчина выиграл $9,2 млн, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:34

Фото: illinoislottery.com

"Сначала не мог поверить своей удаче. Сейчас мы с женой смеемся над тем, как я разозлился на сломанный автомат", – рассказывает миллионер.

По данным издания UPI, он еще не знает на что потратит сумму.

9 сентября сообщалось, что в Казахстане создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи. А уже 23 сентября министр туризма и спорта утвердил в новой редакции Правила проведения лотерей.

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