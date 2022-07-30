Невролог предупредил о симптомах ломки после резкого отказа от кофе

Специалист советует, чтобы уменьшить риски происхождения головной боли и вялости, а также появления признаков ломки при отказе от кофе, необходимо потихоньку уменьшать количество чашек напитка, выпиваемых в течение дня, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Лев Камышев в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что частое употребление кофе приводит к зависимости, в результате чего организм перестает вырабатывать собственные гормоны-стимуляторы и требует все больше доз кофеина.

Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость. Врач-невролог Лев Камышев

Врач также отметил, что лучше не пить кофе после двух-трех часов дня.