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Невролог предупредил о симптомах ломки после резкого отказа от кофе

Врач о резком отказе, ломка Фото: pixabay
Специалист советует, чтобы уменьшить риски происхождения головной боли и вялости, а также появления признаков ломки при отказе от кофе, необходимо потихоньку уменьшать количество чашек напитка, выпиваемых в течение дня, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Лев Камышев в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что частое употребление кофе приводит к зависимости, в результате чего организм перестает вырабатывать собственные гормоны-стимуляторы и требует все больше доз кофеина.

Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов. Когда их не поступает, грубо говоря, человек испытывает какое-то время ломку, вялость, слабость. Врач-невролог Лев Камышев

Врач также отметил, что лучше не пить кофе после двух-трех часов дня.

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