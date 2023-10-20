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Полезную норму кофе назвали специалисты

Полезную норму кофе назвали специалисты Фото: pixabay
Диетолог Нурия Дианова рассказала о полезном количестве кофе, которое можно выпивать в течение дня без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.
"Многие люди ощущают упадок сил из-за того, что портится погода и световой день становится короче. И чтобы улучшить самочувствие и взбодриться, многие начинают пить больше кофе. Но любимый напиток может принести как пользу, так и вред, если не соблюдать эту золотую середину". Дианова, диетолог

Специалист рекомендует не превышать норму в 200 мг кофеина в сутки. Людям с заболеваниями желудка и сердца это количество стоит сократить из-за риска ухудшения самочувствия, пишет News.ru.

"Для разнообразия кофе можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул. Цикорий имеет натуральный сладковатый вкус, поэтому в напиток можно не добавлять сахар. Также кофе может вызывать изжогу. Отказаться от него следует и людям, страдающим гастритом или язвой". Дианова, диетолог

Ранее американские кардиологи рассказали, что занятия спортом могут спровоцировать остановку сердца у молодых людей, однако физические нагрузки не являются причиной этого состояния.

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