В США установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"
Полотно со статуй сорвали исполнители главных ролей сериала - Брайан Крэнстон и Аарон Пол, передает Consequence.
Мероприятие также посетил и создатель шоу Винс Гиллиган.
Созданием статуи занимался скульптор Тревор Гроув по заказу Гиллигана и компании Sony. Шоураннер подарил ее Альбукерке в качестве благодарности жителям и правительству города за успех сериала.
При этом член местного заксобрания Род Монтойя критически отнесся к установке монумента. По его словам, увековечивание связанных с производством наркотиков персонажей посылает обществу неправильный сигнал.
Я рад за штат Нью-Мексико <...>. Но неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина? - заявил он.
Гиллиган отметил, что понимает недовольство тех, кто не рад чествованию вымышленных торговцев метамфетамином.
Некоторые люди, несомненно, скажут: "Вау, как раз то, что нужно нашему городу". И я это понимаю. Я вижу двух лучших актеров, которых когда-либо жили в Америке. Я вижу в их трагических киносудьбах глубокие поучительные истории. Винс Гиллиган
Сериал "Во все тяжкие" выходил с 2008-го по 2013-й год. Сюжет ленты посвящен истории учителя химии Уолтера Уайта, больного раком. Чтобы накопить на лечение и помочь своей семье, мужчина решил изготавливать и продавать наркотики.
По оценкам мэрии Альбукерке, франшиза "Во все тяжкие" уже принесла Нью-Мексико выгоду в несколько сотен миллионов долларов. Именно в Альбукерке снимали легендарное шоу, и данный факт привлекает в город туристов.
В середине августа завершится сериал "Лучше звоните Солу", который рассказывает про адвоката Сола Гудмана. Уолтер Уайт и Джесси Пинкман должны появиться в последних эпизодах.