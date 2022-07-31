В США установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) установили памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману — главным героям сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), сообщает Zakon.kz.

Полотно со статуй сорвали исполнители главных ролей сериала - Брайан Крэнстон и Аарон Пол, передает Consequence.

Мероприятие также посетил и создатель шоу Винс Гиллиган.

Созданием статуи занимался скульптор Тревор Гроув по заказу Гиллигана и компании Sony. Шоураннер подарил ее Альбукерке в качестве благодарности жителям и правительству города за успех сериала.

При этом член местного заксобрания Род Монтойя критически отнесся к установке монумента. По его словам, увековечивание связанных с производством наркотиков персонажей посылает обществу неправильный сигнал.

Я рад за штат Нью-Мексико <...>. Но неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина? - заявил он.

Гиллиган отметил, что понимает недовольство тех, кто не рад чествованию вымышленных торговцев метамфетамином.

Некоторые люди, несомненно, скажут: "Вау, как раз то, что нужно нашему городу". И я это понимаю. Я вижу двух лучших актеров, которых когда-либо жили в Америке. Я вижу в их трагических киносудьбах глубокие поучительные истории. Винс Гиллиган

Сериал "Во все тяжкие" выходил с 2008-го по 2013-й год. Сюжет ленты посвящен истории учителя химии Уолтера Уайта, больного раком. Чтобы накопить на лечение и помочь своей семье, мужчина решил изготавливать и продавать наркотики.

По оценкам мэрии Альбукерке, франшиза "Во все тяжкие" уже принесла Нью-Мексико выгоду в несколько сотен миллионов долларов. Именно в Альбукерке снимали легендарное шоу, и данный факт привлекает в город туристов.

В середине августа завершится сериал "Лучше звоните Солу", который рассказывает про адвоката Сола Гудмана. Уолтер Уайт и Джесси Пинкман должны появиться в последних эпизодах.