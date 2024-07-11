Памятник домбре установили в Анталье

9 июля в парке имени Жамбыла Жабаева города Анталья установили памятник музыкальному инструменту – домбре, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, на церемонии открытия памятника присутствовали губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин, мэрия города и другие официальные лица. В мероприятии также приняли участие представители консульского корпуса и общественные деятели.

Фото: пресс-служба МИД РК

Участники мероприятия отметили, что инициатива по открытию памятника в виде казахского музыкального инструмента направлена на продвижение национальных ценностей. Оказалось, что это первый зарубежный памятник символу казахской идентичности.

Фото: пресс-служба МИД РК

Национальный день домбры празднуется ежегодно в Казахстане 7 июля.