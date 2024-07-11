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Памятник домбре установили в Анталье

Домбра, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 23:15 Фото: пресс-служба МИД РК
9 июля в парке имени Жамбыла Жабаева города Анталья установили памятник музыкальному инструменту – домбре, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, на церемонии открытия памятника присутствовали губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин, мэрия города и другие официальные лица. В мероприятии также приняли участие представители консульского корпуса и общественные деятели.

Домбра, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 23:15

Фото: пресс-служба МИД РК

Участники мероприятия отметили, что инициатива по открытию памятника в виде казахского музыкального инструмента направлена на продвижение национальных ценностей. Оказалось, что это первый зарубежный памятник символу казахской идентичности.

Домбра, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 23:15

Фото: пресс-служба МИД РК

Национальный день домбры празднуется ежегодно в Казахстане 7 июля.

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