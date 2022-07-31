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Байден снова сдал положительный тест на COVID-19

Снова положительный тест на коронавирус Фото: Twitter/President Biden
Президент США Джо Байден в субботу сдал очередной тест на коронавирус, он дал положительный результат, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Подробности о состоянии американского лидера не приводятся. Лишь сказано, что президент США вернулся на карантин.

По словам Кевина О'Коннора, повторный положительный результат теста в редких случаях встречается у пациентов, которые лечились препаратом «Паксловид».

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Байден сдал положительный тест на коронавирус

Симптомов COVID-19 у президента не зафиксировано, он чувствует себя хорошо, поэтому причин возобновлять лечение нет, но Байден будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

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