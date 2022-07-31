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Кадет получил ранение в военном колледже Щучинска

парад Фото: gov.kz
Инцидент произошел 31 июля в момент, когда парень находился в суточном наряде. Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, по данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

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