Кадет получил ранение в военном колледже Щучинска

Инцидент произошел 31 июля в момент, когда парень находился в суточном наряде. Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, по данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.