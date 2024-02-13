Кадет погиб в военном колледже в Акмолинской области
Фото: pixabay
13 февраля 2024 г. в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд смертельно ранил себя, сообщает Zakon.kz
По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.
Отметим, что в сентябре 2023 года близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения.
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