Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кадет погиб в военном колледже в Акмолинской области

кадет застрелился Фото: pixabay
13 февраля 2024 г. в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд смертельно ранил себя, сообщает Zakon.kz

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.

Отметим, что в сентябре 2023 года близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения.

Читайте также

пожар в шиномонтажке
Иностранцы пострадали во время пожара в шиномонтажной в Актау
умер подросток
В Кызылорде убит подросток
отравление газом
Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи в Алматы
Елена Беляева
Акмолинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: