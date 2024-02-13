Кадет погиб в военном колледже в Акмолинской области

Фото: pixabay

13 февраля 2024 г. в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд смертельно ранил себя, сообщает Zakon.kz

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