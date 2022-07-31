Фируза Шарипова бросила вызов новой чемпионке UFC
Фото: Instagram/sharipova_firuza
Казахстанка Фируза Шарипова бросила вызов звезде UFC - чемпионке Аманде Нуньес, сообщает Zakon.kz.
Об этом боксерша написала в Instagram.
Аманда Нуньес, я иду за тобой. Я буду чемпионкой UFC! Фируза Шарипова
Сегодня, 31 июля в Далласе (США) прошел турнир UFC 277, главным событием которого стал бой-реванш Джулианна Пенья — Аманда Нуньес. Бой завершился победой Нуньес. Таким образом, бразильянка вернула пояс в легчайшем весе.
Фируза Шарипова ранее была чемпионкой мира по версиям IBA и WBU. Дралась за «абсолют» в декабре прошлого года, но проиграла.
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
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