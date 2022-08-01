В Болгарии сгорел склад боеприпасов откуда поставлялось оружие в Украину

В городе Карнобат в Болгарии произошло возгорание на складе предпринимателя Эмилиана Гебрева, сообщает Zakon.kz.

Склад принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял оружие в Украину в разгар конфликта в 2014 году, передает радиостанция BNR.

Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв, — приводит радиостанция слова Гебрева.

Полиция, правда, это утверждение опровергает. Также, по словам владельца, на складе хранились устаревшие боеприпасы.

Сообщается также, что от пожара никто не пострадал.

Заместитель мэра города Стефка Иванова сообщила, что на месте происшествия начался пожар. Специалисты пожарной охраны будут готовы приступить к его тушению лишь после того, когда будет исключен риск новых взрывов, то есть не ранее чем через 24 часа.