В Болгарии произошли взрывы на складах с фейерверками
Фото: bnt.bg
Ночью 25 июля вблизи города Елин-Пелин Софийской области произошли взрывы на трех складах с пиротехникой, сообщает Zakon.kz.
По данным Болгарского национального телевидения от 26 июля, спасатели вытащили из горящих зданий двух пострадавших. Это отец и дочь. У них диагностированы ожоги 35% и 85%.
Следствие допрашивает свидетелей и прорабатывает все версии произошедшего. Местные жители эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов нет.
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Фото: bnt.bg
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