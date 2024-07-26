В Болгарии произошли взрывы на складах с фейерверками

Ночью 25 июля вблизи города Елин-Пелин Софийской области произошли взрывы на трех складах с пиротехникой, сообщает Zakon.kz.

По данным Болгарского национального телевидения от 26 июля, спасатели вытащили из горящих зданий двух пострадавших. Это отец и дочь. У них диагностированы ожоги 35% и 85%.

Следствие допрашивает свидетелей и прорабатывает все версии произошедшего. Местные жители эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов нет.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Аэропорт Софии продолжает работать в штатном режиме.

Фото: bnt.bg

Во Франции 11 июля загорелся шпиль Руанского кафедрального собора, который является памятником национального наследия страны.