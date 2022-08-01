"Казахский титан" нокаутировал "Иранского Халка" в первом же раунде

Широко анонсированный бой между Алматом Жумановым (Казахский Титан) и иранцем Саджадом Гариби (Иранский Халк) завершился убедительной победой казахстанца, сообщает Zakon.kz.

Бой проходил в рамках промоушена Wicked N’ Bad в ОАЭ.

Оба спортсмена не являются боксерами, а больше известны, как стронгмены. Необъятных размеров Гариби ведет блог в Instagram, где тягает огромные гантели и перегруженные блинами штанги. Жуманов известен тем, что сдвинул с места поезд, весом 112 тонн и смог протащить самолет АН-72 на расстояние в 6 метров.

Но бой проходил по правилам бокса. Был рассчитан на четыре раунда по две минуты, однако закончился в первом же. Жуманов победил техническим нокаутом.

На предшествовавшей бою дуэли взглядов соперники едва не подрались, Алмат отвесил Саджаду весомую оплеуху, а на последующем взвешивании, уже иранец первым набросился на казахстанского спортсмена. В обоих случаях разнимать здоровяков пришлось охране.

Любопытно, что болельщики мира почти единодушно были уверены в победе казахстанца. О нем говорилось, что он имеет некие боксерские навыки, а про Халка, что тот "лопнет в ринге словно мыльный пузырь".

Перед боем "Казахский титан" записал своему оппоненту видеообращение, в котором назвал этот поединок "его самой большой ошибки в жизни".

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