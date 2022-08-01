Названы симптомы опасного синдрома хронической усталости

Стоит обратить внимание на питание, не игнорировать физические нагрузки, придерживаться режима дня, делать перерывы в работе, чаще выезжать на природу и обязательно обратиться к специалисту, сообщает Zakon.kz.

Одними из характерных симптомов синдрома хронической усталости считаются головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу. Об этом рассказала психолог Анна Стеф, сообщает lenta.ru.

По ее словам, синдром хронической усталости оказывает колоссальное влияние на здоровье человека и качество его жизни в целом. Из-за него организм работает на износ, находясь в состоянии перманентной усталости, снижается физическая и умственная активность.

Синдром хронической усталости может преследовать человека достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких лет. Даже после отдыха и отпуска его состояние не меняется, что вызывает у него целую гамму эмоций: от чувства несправедливости до раздражения и злости, а качество жизни начинает «провисать» по всем сферам.

Существует несколько симптомов, обнаружив у себя которые, следует незамедлительно начать совершать активные действия в сторону решения вопроса.

К «кричащим» о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов.

Кроме того, синдром хронической усталости, как правило, сопровождается бессонницей, резким ухудшением психоэмоционального состояния, вплоть до депрессии, частыми вспышками беспричинного гнева и значительным снижением когнитивных способностей. Также женщины жалуются на предменструальный синдром вне зависимости от даты начала цикла.