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В июле на торгах было продано 2,4 млрд долларов

сколько было продано долларов в июле на торгах Фото: Zakon.kz
По данным Национального банка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 96,4 млн долларов до 118,6 млн. Общий объем торгов в июле составил 2,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По итогам июля курс тенге вырос на 1,5%, до 477,07 тенге за доллар.

В течение июля тенге торговался в условиях глобального укрепления доллара США и агрессивного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, а также сезонных факторов, связанных с периодом отпусков.Нацбанк РК

При этом в июле Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также не проводил операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

Как отметили в Нацбанке, поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 543,9 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за месяц составили 599,2 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда достигла 25,3% от общего объема торгов.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, резюмировали в Нацбанке.

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