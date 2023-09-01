Почему Нацбанк планирует продать до 1,2 млрд долларов из Нацфонда

По итогам августа курс тенге ослаб на 3% до 459,39 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 146 до 158 млн долларов. Общий объем торгов составил 3,5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка Казахстана, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за август составили 770 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 22% от общего объема торгов и не более 35 млн долларов в день.

При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок.

"В сентябре фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в сентябре Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,1 до 1,2 млрд долларов", – говорится в сообщении.

В НБК отметили, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов, или порядка 7% от общего объема рынка.

"Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД – в размере от 50 до 100 млн долларов". Пресс-служба НБК

Также в монетарном регуляторе рассказали, что в рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Нацбанком в августе были осуществлены покупки валюты в размере 93 млн долларов.

Как отмечается, в августе Нацбанк валютных интервенций не проводил.

"В августе было приостановлено действие нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. За прошедший месяц в период действия данной нормы продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили порядка 36 млн долларов". Пресс-служба Нацбанка РК

В монетарном регуляторе заверили, что в рамках принципа транспарентности НБК "продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке".

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заключили в пресс-службе НБК.

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