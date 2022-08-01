Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген анонсировал клип к новой песне

Димаш Кудайберген анонсировал клип к новой песне Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский популярный певец и композитор Димаш Кудайберген анонсировал выход новой песни и клипа, передает Zakon.kz.

Отрывком видео со съемок Димаш поделился со своими подписчиками в Instagram.

Скоро новый клип на новую песню, – подписал он ролик.

Фанаты и поклонники с восторгом оценили новость:

  • «Уау! Браво!»

  • «Жду не дождусь!»

  • «Мне очень нравится этот отрывок!»

  • «Офигенно, сюрприз за сюрпризом!»

  • «Новая песня?! Как здорово! Спасибо!»

  • «Димаш, скоро?! В этом году? Мы ждем, очень сильно ждем!»

  • «Как всегда интрига! Спасибо за видео! Пусть все у вас задуманное получится!»

  • «О, мама дорогая! Диииии! Как снег на голову 1 августа! А какой ты там дерзковатый! Ждем, родной!»

  • «Привет, Димаш! Кусочки пазла складываются потихоньку. Поздравляю с записью новой песни и желаю ей блестящего будущего! Ждем всем миром. С любовью!»

Некоторые пользователи Сети узнали в образе Кудайбергена короля поп-музыки Майкла Джексона и написали об этом в комментариях под видео:

  • «Dimash Kudaibergen Jackson!»

  • «Как мне твой образ напоминает кого-то...».

Новость по теме

Димаш хочет развивать в Казахстане молодежное творчество

Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обсудил с Димашем Кудайбергеном вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры.

Читайте также

Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар

Бритни Спирс закончила мемуары, но не может выпустить их из-за дефицита бумаги

В США установили памятник героям сериала «Во все тяжкие»

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Треть от выигрыша в лотерею
Выигравший в лотерею $1,3 млрд житель США получит лишь треть суммы
Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
СМИ: Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
синдром хронической усталости советы врача
Названы симптомы опасного синдрома хронической усталости
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления