Димаш Кудайберген анонсировал клип к новой песне
Отрывком видео со съемок Димаш поделился со своими подписчиками в Instagram.
Скоро новый клип на новую песню, – подписал он ролик.
Фанаты и поклонники с восторгом оценили новость:
«Уау! Браво!»
«Жду не дождусь!»
«Мне очень нравится этот отрывок!»
«Офигенно, сюрприз за сюрпризом!»
«Новая песня?! Как здорово! Спасибо!»
«Димаш, скоро?! В этом году? Мы ждем, очень сильно ждем!»
«Как всегда интрига! Спасибо за видео! Пусть все у вас задуманное получится!»
«О, мама дорогая! Диииии! Как снег на голову 1 августа! А какой ты там дерзковатый! Ждем, родной!»
«Привет, Димаш! Кусочки пазла складываются потихоньку. Поздравляю с записью новой песни и желаю ей блестящего будущего! Ждем всем миром. С любовью!»
Некоторые пользователи Сети узнали в образе Кудайбергена короля поп-музыки Майкла Джексона и написали об этом в комментариях под видео:
«Dimash Kudaibergen Jackson!»
«Как мне твой образ напоминает кого-то...».
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Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обсудил с Димашем Кудайбергеном вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры.