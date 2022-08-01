Димаш Кудайберген анонсировал клип к новой песне

Казахстанский популярный певец и композитор Димаш Кудайберген анонсировал выход новой песни и клипа, передает Zakon.kz.

Отрывком видео со съемок Димаш поделился со своими подписчиками в Instagram.

Скоро новый клип на новую песню, – подписал он ролик.

Фанаты и поклонники с восторгом оценили новость:

«Уау! Браво!»

«Жду не дождусь!»

«Мне очень нравится этот отрывок!»

«Офигенно, сюрприз за сюрпризом!»

«Новая песня?! Как здорово! Спасибо!»

«Димаш, скоро?! В этом году? Мы ждем, очень сильно ждем!»

«Как всегда интрига! Спасибо за видео! Пусть все у вас задуманное получится!»

«О, мама дорогая! Диииии! Как снег на голову 1 августа! А какой ты там дерзковатый! Ждем, родной!»

«Привет, Димаш! Кусочки пазла складываются потихоньку. Поздравляю с записью новой песни и желаю ей блестящего будущего! Ждем всем миром. С любовью!»

Некоторые пользователи Сети узнали в образе Кудайбергена короля поп-музыки Майкла Джексона и написали об этом в комментариях под видео:

«Dimash Kudaibergen Jackson!»

«Как мне твой образ напоминает кого-то...».

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Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обсудил с Димашем Кудайбергеном вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры.