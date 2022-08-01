Определены экспортеры, которые будут иметь право на упрощенный возврат НДС
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило перечень экспортеров сырья, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС при конвертации не менее 50% валютной выручки, поступившей за налоговый период, сообщает Zakon.kz.
Проект постановления правительства предусматривает увеличение доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевым экспортерам, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период, а также предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.
В общей сложности в перечень экспортеров сырья, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС, включены 128 субъектов.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 12 августа 2022 года.
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