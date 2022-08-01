Определены экспортеры, которые будут иметь право на упрощенный возврат НДС

Проект постановления правительства предусматривает увеличение доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевым экспортерам, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период, а также предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.