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Определены экспортеры, которые будут иметь право на упрощенный возврат НДС

определены экспортеры, которые будут иметь право на упрощенный возврат НДС Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило перечень экспортеров сырья, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС при конвертации не менее 50% валютной выручки, поступившей за налоговый период, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления правительства предусматривает увеличение доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевым экспортерам, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период, а также предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.

В общей сложности в перечень экспортеров сырья, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС, включены 128 субъектов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 12 августа 2022 года.

Лариса Черненко
Открытые НПА МФ РК Казахстан
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