Казахстан ухудшил позиции в рейтинге по загрязнению воздуха

Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год, передает Zakon.kz.

В 2019 году загрязненный воздух стоил экономике Казахстана 10,5 млрд долларов. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности ВОЗ, пишет energyprom.kz.

На качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.

ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.

Грязный воздух в Центральной Азии

В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвертое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязненным воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.

В столице Таджикистана, Душанбе, действуют по меньшей мере 24 предприятия, вырабатывающих тепло за счет сжигания угля.

Остальные страны Центральной Азии распределились в глобальном рейтинге за 2021 год следующим образом:

‎Кыргызстан — 7-е место;

Узбекистан — 12-е место;

Казахстан — 23-е место;

Туркменистан — 44-е место.

Страны ухудшили свои показатели

Хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе — 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем «нездоровый для чувствительных групп».

В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем «хорошим» — AQI не превышал 50.

В Ташкенте (Узбекистане) и Душанбе (Таджикистане) концентрация отличалась от кыргызской и казахской динамики. Здесь воздух был плохим почти весь год, а зимой становился хуже только на 17% и 9% по сравнению с летом. Это связано с дополнительными источниками загрязнения, такими как пыльные бури, промышленные предприятия или мусоросжигательные заводы, которые производят загрязняющие вещества независимо от времени года.

Что касается столицы Туркменистана, Ашхабада, там наблюдались самые низкие показатели AQI среди всех пяти государств: 69 в среднем за год. По шкале AQI этот показатель считается «удовлетворительным».